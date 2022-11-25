Силуанов заявил об обсуждении обмена замороженных активов российских инвесторов

Россия обсуждает обмен замороженных за рубежом активов российских инвесторов на находящиеся в стране средства иностранных. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

По словам министра, такой обмен «теоретически возможен» при принятии «целого ряда» законодательных решений, позволяющих «те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом».

Силуанов назвал это «непростой ситуацией», указывая на наличие подобных инициатив, которые «находятся в начальной стадии рассмотрения».

Ранее сообщалось, что власти Эстонии заморозили активы российских компаний «Еврохим» и DBT на десятки миллионов евро. Данные активы на 90% связаны с бизнесменами Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором. При этом среди замороженных средств есть активы и других компаний, которые связаны с Мельниченко и Кантором. Однако эстонские власти пока не могут рассчитать их полную конечную стоимость.