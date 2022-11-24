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Путин пообещал с 2023 года налоговые льготы бизнесу, который будет внедрять российский софт

Бизнес сможет с 2023 года воспользоваться налоговыми льготами при покупке и внедрении отечественных ИТ-решений. Слова президента России Владимира Путина приводит ТАСС.

«Начиная с 1 января 2023 года при покупке и внедрении именно отечественных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, бизнес может воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое обновление», — заявил Путин в ходе выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).

По его словам, внедрение инновационных технологий не должно приводить к существенным издержкам для российского бизнеса. Новые налоговые льготы должны помочь отечественным компаниям избежать дополнительных финансовых потерь при внедрении российского программного обеспечения и других «ИТ-решений».

20 июля президент России Владимир Путин призвал к активному развитию технологий вопреки действию масштабных международных санкций. Он также потребовал искать четкие и ясные решения в ИТ-сфере, которые можно быстро реализовать. Для реализации этих целей у страны есть имеющиеся технологические заделы и разработки отечественных инновационных компаний.

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