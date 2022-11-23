Годовая инфляция в России замедлилась в середине ноября до 12,3%

Годовая инфляция в России замедлилась по состоянию на 21 ноября до 12,30%. К 14 ноября этот показатель составлял 12,4%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

«Годовая инфляция в России замедлилась по состоянию на 21 ноября до 12,30% с 12,40% на 14 ноября, 12,52% на 7 ноября, 12,63% на конец октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа, 15,10% на конец июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая», — говорится в материале.

При этом пиковых значений с января 2022 года уровень годовой инфляции в России достиг в конце апреле, когда планка поднялась до отметки 17,83%. В то же время темпы роста потребительских цен в стране с начала текущего года достигли 10,86%, следует из отчета статистического ведомства.

«За период с 15 по 21 ноября 2022 г. индекс потребительских цен составил 100,11%, с начала ноября — 100,18%, с начала года — 110,86% (справочно: ноябрь 2021 г. — 100,96%, с начала года — 107,51%)», — заключили в Росстате.

16 ноября на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата) опубликовали данные, согласно которым инфляция в России за период с 8 по 14 ноября 2022 года составила 0,06%. С начала ноября потребительские цены в стране выросли на 0,07%, с начала года — на 10,74%.