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Путин поддержал инициативу о разблокировке 265 тысяч тонн удобрений

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу главы компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина, чтобы ООН и Африканский союз выполнили разблокировку 265 тыс. тонн удобрений. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского главы государства, речь о бесплатных поставках, которые готова осуществить организация.

«Команда будет дана соответствующая всем коллегам нашим, чтобы они оказали вам необходимую помощь», — подчеркнул Путин.

Также РФ находится в контакте с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем по вопросу разблокирования удобрений, обратил внимание президент России.

Подробности будущих поставок более 200 тыс. тонн удобрений российским предприятием пока не приводятся.

Путин информировал о готовности России безвозмездно поставить зерно беднейшим странам. По словам российского главы, зерновая сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран по классификации ООН, однако им с территории Украины было направлено только 4% от необходимого объема зерна.

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