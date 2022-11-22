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Эксперт заявил о наличии в России решений для атомных станций малой мощности

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«Росатом» имеет десятки решений для создания атомных станций малой мощности (АСММ). Строительство нескольких из них уже ведется. Об этом рассказал президент «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов в ходе форума «Атомэкспо-2022».

«У Росатома в портфеле есть десятки технологических решений с точки зрения различных вариантов АСММ. Мы должны фокусироваться на определенных технологиях. Я бы выделил линейку плавучих АЭС, также сейчас в стадии реализации находится АСММ в Якутии, реактор «БРЕСТ-300» в Северске, и реакторы в стадии проектирования — «Шельф» и проектируемый Курчатовским институтом реактор для обеспечения энергией удаленных территорий», — сказал он.

Пакерманов отметил, что Росатом поставил себе задачу сделать себе коммерчески эффективный проект наземного применения РИТМ-200.

«Мы сейчас находимся в активной стадии строительства в Якутии, ожидаем в скором времени получения лицензии на размещение. Ни один из уважающих себя участников атомного рынка не может игнорировать АСММ», — добавил он.

Международный форум «Атомэкспо» проводится с 2009 года. В нем принимают участие руководители компаний мировой атомной отрасли, государственных структур, международных и общественных организаций, ведущие эксперты. Формат форума включает выставку и конгресс с обширной деловой программой. На выставке свои технологии представляют ведущие компании мировой атомной индустрии и смежных отраслей.

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