Эксперт заявил о наличии в России решений для атомных станций малой мощности

«Росатом» имеет десятки решений для создания атомных станций малой мощности (АСММ). Строительство нескольких из них уже ведется. Об этом рассказал президент «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов в ходе форума «Атомэкспо-2022».

«У Росатома в портфеле есть десятки технологических решений с точки зрения различных вариантов АСММ. Мы должны фокусироваться на определенных технологиях. Я бы выделил линейку плавучих АЭС, также сейчас в стадии реализации находится АСММ в Якутии, реактор «БРЕСТ-300» в Северске, и реакторы в стадии проектирования — «Шельф» и проектируемый Курчатовским институтом реактор для обеспечения энергией удаленных территорий», — сказал он.

Пакерманов отметил, что Росатом поставил себе задачу сделать себе коммерчески эффективный проект наземного применения РИТМ-200.

«Мы сейчас находимся в активной стадии строительства в Якутии, ожидаем в скором времени получения лицензии на размещение. Ни один из уважающих себя участников атомного рынка не может игнорировать АСММ», — добавил он.

Международный форум «Атомэкспо» проводится с 2009 года. В нем принимают участие руководители компаний мировой атомной отрасли, государственных структур, международных и общественных организаций, ведущие эксперты. Формат форума включает выставку и конгресс с обширной деловой программой. На выставке свои технологии представляют ведущие компании мировой атомной индустрии и смежных отраслей.