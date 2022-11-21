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Стоимость биткоина опустилась ниже $16 тысяч

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Курс первой криптовалюты в мире опускался 21 ноября ниже $16 тыс., до отметки $15,89 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

За сутки биткоин терял в цене 4,2%. Но к 12:50 цифровая валюта снова превысила отметку в $16 тыc, поднявшись до $16,05.

Все монеты, кроме биткоина, тоже падают в цене. Курс Ethereum за 24 часа снизился на 7,3% до $1,1 тыс., цена BNB опустилась на 5,5% до $256. Ripple упал на 8,6% до $0,35, а Polygon на 7,8% до $0,79. Как пишет издание РБК, общая рыночная капитализация цифровых валют сократилась на 5% до $829 млрд.

В первой половине ноября основатель Binance Чанпэн Чжао сказал, что рынок криптовалют накрыл настолько сильный кризис, что в ближайшее время могут закрыться некоторые компании. По его словам, мировой экономический кризис является лучшей аналогией того, что сейчас происходит на рынке криптовалют.

На прошлой неделе основатель Twitter Джек Дорси призвал владельцев биткоина не хранить все свои сбережения в главной мировой криптовалюте, так как по умолчанию «никому нельзя доверять» в вопросе финансовых активов.

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