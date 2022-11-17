Saudi Aramco собирается вложить $7 млрд в нефтехимическое производство в Южной Корее

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Maxim Shemetov/Reuters

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco собирается вложить $7 млрд в создание нового нефтехимического производства в Южной Корее. Об этом сообщается на сайте организации.

«Стоимость проекта Shaheen составляет 26 миллиардов саудовских риалов или семь миллиардов долларов, это самая крупная инвестиция Aramco в Южной Корее,» — отметили в публикации.

В пресс-релизе добавили, что текущая сумма инвестиций — это лишь часть от суммы в $30 млрд, которые компания собирается вложить в южнокорейские проекты. При этом новое предприятие будет производить 3,2 млн тонн продукции в год. Запуск в эксплуатацию ожидается в 2026 году.

По словам главы Aramco Амина Нассера, нефтехимическая отрасль в мире стремительно развивается, а спрос лишь растет. Поэтому новый проект имеет все шансы, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукцию.

В конце октября Saudi Aramco заявила о создании фонда устойчивого развития в размере $1,5 млрд. В пресс-релизе указали, что фонд будут использовать для инвестиций в технологии, которые «могут поддержать стабильный и инклюзивный энергетический переход».

До этого Saudi Aramco повысила ноябрьские отпускные цены на нефть для США. При этом стоимость сырья в последний осенний месяц для покупателей из Европы уменьшилась.

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