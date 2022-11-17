Финразведка выявила вывод 2 млрд рублей в теневые казино при помощи МФО

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В Росфинмониторинге выявили схему, благодаря которой микрофинансовые организации (МФО) обходили запрет на расчеты с онлайн-казино и смогли вывести в теневой оборот свыше 2 млрд рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление замдиректора ведомства Галины Бобрышевой во время выступления на конференции Ассоциации российских банков.

«Один из последних, свежих примеров эффективного использования дополнительно размеченной информации — пресечение деятельности микрофинансовых организаций по прикрытию расчетов с онлайн-казино, которые запрещены как участники игорного бизнеса в Российской Федерации. Объем выведенных в теневой оборот средств по этой схеме превысил 2 млрд руб., и Банк России оперативно прекратил доступ порядка 30 МФО к финансовому рынку», — отметила Бобрышева.

По ее словам, финразведка также смогла выявить большую схему по выводу средств, которые были предназначены для социальных программ. Однако сейчас идут оперативно-разыскные мероприятия, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Она добавила, что в указанной мошеннической схеме участвовало более 1000 человек.

17 февраля зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов заявил, что банкиры опасаются массовых штрафов из-за принятого 16 февраля закона 8-ФЗ, который вводит ответственность за переводы в адрес нелегальных онлайн-казино. По его словам, банки запрашивали доступ к Единому реестру Роскомнадзора, который содержит данные о доменах запрещенных онлайн-ресурсов (в том числе, незаконных онлайн-казино, лотерей). Сейчас он доступен силовым структурам и интернет-провайдерам.

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