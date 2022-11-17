NYT: крах украинской экономики может стать угрозой для будущего Киева

Если экономика Украины разрушится, то это станет серьезной угрозой для будущего всей страны. Об этом в статье для The New York Times написал старший исследователь Колумбийского университета Раджан Менон.

«При текущем положении дел Киеву придется в течение долгого времени зависеть от финансовой поддержки западных стран. В этом году ВВП Украины, по прогнозам Всемирного банка, сократится на 35%», — отметил Менон.

По его словам, некоторые прогнозы сулят снижение экономики Украины по итогам года на 40%. При этом Нацбанк Украины ожидает, что экономическое развитие возобновится в 2023 году. Однако для того, чтобы лишь вернуться к состоянию до начала спецоперации, потребуется много лет постоянного экономического роста.

Он добавил, что Украина постоянно нуждается в финансовой поддержке со стороны западных стран. Однако и она может прекратиться из-за сложных экономических тенденций на Западе. В частности, все труднее будет отправлять финансовую поддержку на Украину, когда собственные граждане страдают от безработицы и роста цен.

13 ноября газета Financial Times писала, что на Украине не исключили, что придется национализировать больше компаний, если их руководство не окажет полную поддержку правительству на фоне сложившейся ситуации. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, украинские власти следят за тем, чтобы частные предприятия и их руководство были полностью сосредоточены на поддержке военных и экономики страны.