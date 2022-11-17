«Тинькофф Банк» начал доставлять держателям карт Tinkoff Premium золотые слитки на дом

Российский коммерческий «Тинькофф Банк» запустил услугу бесплатной доставки золотых слитков на дом для держателей карт Tinkoff Premium и Tinkoff Private. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба кредитной организации.

Новая возможность оформления доставки драгоценного металла действует в пределах Москвы. Заказать доставку клиенты могут через персонального менеджера или премиальную поддержку в чатах приложений банка. Привезти на дом предлагают мерные слитки (весом от 500 грамм) и стандартные (от 12 кг). Их привезут на бронированном автомобиле.

«В рамках предоставления сервиса клиент может оформить заявку на доставку приобретенного клиентом слитка до места расположения клиента в пределах города Москвы. Иной регион доставки согласовывается с банком посредством каналов дистанционного обслуживания»,— сказано в сообщении.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россияне в течение 2022 года смогут покупать в уполномоченных банках золотые слитки и другие драгоценные металлы за наличную валюту.

Во второй половине марта ВТБ запустил продажу инвестиционных слитков из золота для состоятельных клиентов.

В начале ноября финансовый аналитик Дмитрий Скрябин посоветовал вкладываться в слитки золота для сохранения капитала.