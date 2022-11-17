Над электроподстанцией в Крыму сбили беспилотник

В Крыму возле подстанции «Кафа» сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил советник главы российского региона по информационной политике Олег Крюков в своем Telegram-канале.

По его словам, обломки беспилотника упали на территории станции, при этом ничего не повреждено, энергоснабжение продолжается.

Подстанция «Кафа» расположена в районе Феодосии, распределяет три кабельно-воздушные линии энергомоста в Крым.

В конце октября сообщалось, что российские военные уничтожили в акватории Севастопольской бухты надводный беспилотник и БПЛА. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что «целью ВСУ были военные объекты Черноморского флота», эта атака в акватории города была самой массированной с начала спецоперации. Сообщалось, что системы противовоздушной обороны работали несколько часов подряд.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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