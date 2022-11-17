ФАО: предложение РФ по бесплатному провозу 500 тысяч тонн зерна услышано

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Предложение России по бесплатному провозу 500 тысяч тонн зерна принято во внимание, в том числе в ООН. Об этом сообщил РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

По его словам, этот вопрос в настоящее время прорабатывается по линии «большой ООН». Кобяков уточнил, что за зерновую сделку и за реализацию меморандума, подписанного между РФ и ООН, ответственны заместитель секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и гендиректор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США надеются на продление зерновой сделки, переговоры по этому вопросу активно ведутся.

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