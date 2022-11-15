«Ведомости»: в России может возникнуть дефицит складской техники

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Из-за ухода европейских и японских производителей складской техники из России и сложностей с поставками из Китая в стране возник дефицит этой продукции. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на отчет логистической компании ПЭК.

Не хватает в основном погрузчиков различной модификации. Дефицит подтвердили представители логистических и транспортных компаний, а также такие дистрибуторы складской техники, в том числе «Севко», STS Logistics, «Инстройтехком».

Поставки и обслуживание техники после 24 февраля остановили американские John Deere и Caterpillar, немецкие Juhandrich и Continental, японские Tadano, Kamatsu и Hitachi, финская Metso.

Как отметили в отчете ПЭК, цена запчастей для машин этих производителей выросла на 30-200% в зависимости от категории. Сроки поставок увеличились вдвое. Хуже всего ситуация обстоит с электронными компонентами.

Во второй половине мая сообщалось, что в России дебютировал новый бренд спецтехники AGB Construction Machinery. Первая же новинка отечественной компании — экскаватор-погрузчик 3CR — в точности повторила аналогичный британский трактор JCB 3CX ECO.

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