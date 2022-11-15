В Росавиации не видят риска банкротств российских авиакомпаний из-за санкций

Все российские авиакомпании работают достаточно устойчиво и в Росавиации не видят риска их банкротства из-за западных санкций. Об этом заявил глава ведомства Александр Нерадько в кулуарах форума «Транспортная неделя - 2022», передает «Интерфакс».

Как рассказал глава Росавиации, российские авиакомпании продолжают работать, и никто не говорит о намерении уйти с рынка.

«Мы осуществляем мониторинг, пока работают все достаточно устойчиво. Риска банкротства не видим», — сказал Нерадько.

Глава ведомства также ответил на вопрос о продолжении государственной поддержки авиаперевозчиков в осенне-зимнем сезоне. Он выразил уверенность, что она продолжится, так как есть поручение президента России Владимира Путина.

В конце апреля Владимир Путин поручил утвердить комплексную программу по развитию авиационной отрасли до 2030 года. Помимо этого, президент поручил правительству выделить для авиакомпаний не менее 110 млрд руб. для компенсации расходов, связанных с осуществлением внутренних рейсов в период с апреля по октябрь текущего года.