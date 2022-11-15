США ввели санкции против российского разработчика микросхем «ПКК Миландр»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

США ввели санкции против российского разработчика микросхем «ПКК Миландр». Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте правительства.

Сообщается, что компания работает в российском секторе производства электроники и занимается военными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

В черный список также попали три связанные с «ПКК Миландр» компании — находящаяся в Армении компания Milur Electronics LLC, швейцарская Milur SA, а также тайваньская Sharp Edge Engineering Inc.

Ранее в МИД Польши говорили, что Варшава добивается наложения санкций ЕС на нефть из «Дружбы». Варшава была обязаны использовать нефть из России только до конца текущего года. Речь идет о нефти, которая поставляется в Польшу из северной ветки нефтепровода «Дружба».

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