ФНС: контрольные органы проверяют несколько сетей ресторанов

В Федеральной налоговой службе заявили, что контрольные органы проводят проверки нескольких ресторанных сетей, в том числе крупных. Об этом сообщает ТАСС.

В ФНС подчеркнули, что совместно с Росфинмониторингом, Банком России, ФСБ и МВД выявили случаи, когда предприниматели в сфере общественного питания использовали схему уклонения от уплаты налогов. Она заключается в использовании подставных касс и устройств приема платежей, которые принадлежат третьим лицам.

«Были назначены мероприятия налогового контроля различных ресторанных сетей, в том числе крупных. В ходе проверок, в частности, проводится сверка учетных систем заведений с данными контрольно-кассовой техники», — рассказали в ФНС.

В службе добавили, что деятельность ни одной из проверяемых сетей ресторанов не приостанавливалась, а проверки планируется завершить до конца дня.

Ранее стало известно, что в 17 московских кафе сети «АндерСон» начались масштабные проверки. Основательница сети Анастасия Татулова сообщила «Газете.Ru», что представители налоговых органов заклеивают камеры в заведениях. Видеозапись из кафе на Таганской улице оказалась в распоряжении издания.