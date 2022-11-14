BunkerHouse: спрос россиян на бункеры вырос на 430% после начала мобилизации

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Россияне все чаще стали интересоваться приобретением частных бункеров после начала мобилизации, которая стартовала в России 21 сентября. Число подобных запросов за последнее время выросло на 430%, приводит слова основателя проекта BunkerHouse Никиты Малежика «РБК-Недвижимость».

«После 21 сентября спрос резко вырос: число запросов у нас на сайте увеличилось на 430%. Хотя далеко не все из заявок дошли до реализации, но повышенный интерес был. Такого не наблюдалось даже после начала СВО», — заявил Малежик.

В среднем на строительство подобного объекта обычно требуется 2-3 месяца, однако в некоторых случаях желающие хотели приобрести бункер уже на следующий день после обращения.

Обострившийся в конце сентября интерес россиян к подобным объектам отметил и гендиректор «Спецгеопроекта» Данила Андреев. Однако реализовать получается лишь единицы запросов из-за ценовых особенностей строительства.

«Стоимость переоборудования подвала под бункер будет от 6-7 млн рублей. Если мы строим новые объекты, то цена начинается от 15-20 млн руб. Например, за 15 млн руб. можно построить объект площадью 50 кв. м под ключ», — заключил Андреев.

Похожая ситуация с повышенным интересом к приобретению бункеров наблюдается в последнее время и в США, однако по другой причине. 14 сентября обозреватель газеты The Guardian Арва Махдави заявил о скупке американцами стрелкового оружия и организации подземных бункеров на фоне опасений начала массовых столкновений и раскола общества. Так, более 40% американцев считают, что в следующем десятилетии гражданская война хотя бы в некоторой степени вероятна.

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Мобилизация в России
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