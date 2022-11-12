Продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для вывоза удобрений РФ в Африку

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщил в своем Twitter, что Всемирная Продовольственная программа ООН (ВПП) зафрахтовала первое судно для транспортировки российских удобрений в страны Африки.

По его словам, это первое судно из многих по перевозке российских удобрений, имеющих критическое значение для стран Африки. Он подчеркнул, что «черноморское соглашение» жизненно важно для «сдерживания волны глобального голода в ближайшие месяцы».

Ранее сообщалось, что группа компаний «Уралхим-Уралкалий» договорилась о вывозе в Африку партий удобрений, заблокированных на складах Бельгии, Нидерландах и Эстонии.

8 ноября организация подписала договор, предполагающий поставку первой партии удобрений в Малави и предусматривающий обсуждение организации поставок в Африку свыше 260 тыс. тонн удобрений.

«Черноморское соглашение» было подписано в Стамбуле 22 июля, оно предполагает открытие портов Одесской области для вывоза зерна и отмену санкций, влияющих на поставки агропродукции и удобрений из России.