Силуанов заявил о возможности создания глобального санитарного щита для борьбы с угрозами

Глава министерства финансов России Антон Силуанов сказал, что считает возможным создание глобального санитарного щита для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения. О такой вероятности министр заявил на совместной встрече глав Минфинов и здравоохранения стран, написал ТАСС.

На встрече Силуанов рассказал, что в России существует федеральный проект «Санитарный щит», в рамках которого действует система быстрого реагирования на пандемии. При угрозе предполагается создание системы оперативной диагностики инфекционных заболеваний, ускоренная разработка тест-систем и вакцин.

«Полагаем, что аналогичный санитарный щит мог бы быть построен на глобальном уровне», — сказал глава российского Минфина.

В первой половине сентября заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сказала, что в стране создадут 15 лабораторий по выявлению опасных инфекций к 2024 году.

В середине сентября президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками Роспотребнадзора по случаю 100-летия ведомства заявил, что в России создадут «Санитарный щит» для защиты населения страны от биологических угроз.