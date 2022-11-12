«Уралхим» договорился о вывозе в Африку удобрений, заблокированных в трех странах Евросоюза

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Группе компаний «Уралхим-Уралкалий» удалось договориться о вывозе в Африку гуманитарных партий удобрений, которые были заблокированных на складах в Нидерландах, Бельгии и Эстонии. Об этом заявил ТАСС генеральный директор предприятия Дмитрий Коняев.

По его словам, организация 8 ноября подписала договор, предполагающий поставку первой партии в Малави и предусматривающий обсуждение организации поставок в Африку свыше 260 тыс. тонн удобрений.

«Группа компаний «Уралхим-Уралкалий» ведет активную работу с ООН для организации безвозмездных поставок в Африку более 262 тыс. тонн минеральных удобрений, которые были «заморожены» в странах ЕС», — пояснил Коняев.

Как уточняется, распределяются удобрения по конкретным странам при помощи Африканского союза. При этом поставка удобрений ведется за свой счет, обратил внимание гендиректор «Уралхим-Уралкалий».

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о наращивании экспорта удобрений в дружественные страны.

Также Соединенное Королевство позволило оказывать финансовые услуги при поставках удобрений из России.

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