«Интерфакс»: «дочку» банка Intesa может выкупить ее российский менеджмент

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Нина Зотина/РИА Новости

Покупателем банка «Интеза» — «дочки» итальянской группы Intesa Sanpaolo — может выступить его российский менеджмент во главе с Антонио Фаллико. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение двух знакомых с ходом переговоров источников.

По словам одного из собеседников издания, сумма покупки 100% акций компании окажется символической, но группе рассчитывают на возврат предоставленного «Интезе» фондирования на сумму €300 млн.

Другой источник агентства сказал, что Intesa Sanpaol в рамках потенциальной сделки планирует сохранит за собой опцион на обратный выкуп 51% акций российской кредитной организации.

В конце октября в России запретили проводить сделки с долями 45 банков без соответствующего разрешения руководства страны. Список кредитных организаций утвердил президент Владимир Путин. «Интеза» находится в этом перечне.

Во второй половине сентября глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред Центробанка Михаил Сухов заявил, что в ближайшие полтора года около 50 банков покинут российский рынок.

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