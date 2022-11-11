Советник Лулы да Силвы по климату предложила США профинансировать Фонд Амазонии

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Global Look Press

Советник избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по климату и экс-министр окружающей среды южноамериканской республики Марина Силва внесла предложение о финансировании сохранения лесов Амазонии. Она предлагает правительству США участвовать в финансировании деятельности Фонда Амазонии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на интервью Марины Сильвы в эфире местного телеканала.

Заявление было сделано после встречи со спецпредставителем президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джоном Керри.

«Президент США Джо Байден приветствует возможность значительного углубления диалога с Лулой да Силвой по вопросам сотрудничества в научно-технической сфере, а также другие усилия. Я заявила Джону Керри о необходимости участия США в привлечении ресурсов в Фонд Амазонии», — заявила на ТВ чиновник.

Она добавила, что переговоры также ведутся с Норвегией и Германией. Сильва добавила, что проект Фонд Амазонии прекрасно подходит для исследований и проектов в области устойчивого развития. Выделенные деньги можно будет задействовать в борьбе с незаконной вырубкой, пожарами и для помощи бедному населению региона.

Особое внимание в беседе с Керри было уделено важности технического содействия Вашингтона развитию бразильской биоэкономики. Американский представитель, по словам Сильвы, выразил заинтересованность.

Ранее сообщалось, что биологи сумели подойти к самому высокому дереву в Амазонии высотой с 25-этажный дом.

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