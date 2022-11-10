Герман Греф заявил, что чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила 50 млрд рублей

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что по итогам 10 месяцев текущего года кредитной организации удалось восстановить прибыльность, она превысила 50 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«По итогам 10 месяцев Сбер восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей», — подчеркнул Греф во время Finopolis.

Также Греф обратил внимание, что сейчас бизнес показывает хороший рост. В частности, розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный — вырос на 11,9% без учета валютной переоценки, пояснил он.

До этого Греф рассказал о лидерстве в современном мире, мотивации и об искусстве принятия решений.

Также Греф информировал о невозможности достижения полного технологического суверенитета. По его словам, по основным элементам современных технологий технологический суверенитет все-таки необходим.