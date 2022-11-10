Герман Греф заявил, что чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила 50 млрд рублей

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что по итогам 10 месяцев текущего года кредитной организации удалось восстановить прибыльность, она превысила 50 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«По итогам 10 месяцев Сбер восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей», — подчеркнул Греф во время Finopolis.

Также Греф обратил внимание, что сейчас бизнес показывает хороший рост. В частности, розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный — вырос на 11,9% без учета валютной переоценки, пояснил он.

До этого Греф рассказал о лидерстве в современном мире, мотивации и об искусстве принятия решений.

Также Греф информировал о невозможности достижения полного технологического суверенитета. По его словам, по основным элементам современных технологий технологический суверенитет все-таки необходим.

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