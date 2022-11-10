Коммерческий директор OBI заявила о дефиците некоторых декоративных и садовых растений в России

На российском рынке за последнее время сформировался дефицит некоторых видов декоративных и садовых растений. Причиной стали международные санкции западных стран против Москвы, из-за которых сократились поставки из Европы, приводит слова коммерческого директора OBI Елены Матвеевой «Коммерсантъ».

Речь идет о некоторых лилейных культурах, отдельных хвойных и сортовых растениях. При этом спрос россиян на посадку декоративных растений по итогам минувшего летнего сезона оказался выше, чем на культурные, указала Матвеева.

«Долгое время в России дача была вотчиной старшего поколения, привыкшего к огородам и заготовкам, сейчас форматом чаще интересуется молодое поколение», — пояснила она.

В то же время в интернет-магазине «Максидом» заявили о наличии на российском рынке собственных аналогов и альтернатив, которых должно хватить для покрытия образовавшегося дефицита некоторых видов декоративных и садовых растений. Однако этих запасов может не хватить в обозримом будущем.

«Пока удается находить аналоги и альтернативы большинству позиций, но в будущем выбор, прежде всего экзотических сортов, может сократиться», — пояснили в «Максидоме».

22 июня россиян предупредили о штрафах в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей за наличие сорняков на дачном участке. Если участок относится к земле сельхозназначения, могут выписать штраф за нецелевое использование участка.