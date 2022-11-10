Экономист Белоусов описал тактику «выживания» российской науки под санкциями

Глава направления макроэкономического анализа и прогнозирования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов заявил, что для сохранения и развития научно-технического потенциала страны в условиях санкционного давления необходимо обеспечить стабильность научных коллективов и снабдить их критически необходимыми импортными ресурсами. Далее, считает Белоусов, необходимо сконцентрироваться на импортозамещении и технологической модернизации. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт ЦМАКП.

Экономист назвал ближайшей задачей — обеспечение выживания научных организаций. По его мнению, нужно провести индексацию зарплат, чтобы сохранить ядро научных коллективов и обеспечить критический импорт для функционирования науки. Научным организациям, отметил эксперт, должны быть предоставлены гарантии по государственным заданиям, на что может понадобится три года. За это время, считает Белоусов, должно произойти «формирование потенциала на ключевых задачах».

За такой период должны пройти следующие этапы: концентрация госресурсов на задачах развития, включая критическое импортозамещение; технологическая модернизация научных организаций и выстраивание эффективной кооперации с бизнесом.

Также предполагается, что произойдет выстраивание новых сетей кооперации и частичный вынос чувствительных к санкциям производств в дружественные и нейтральные юрисдикции.

После этого, полагает Белоусов, Россия сможет перейти к «выращиванию технологических чемпионов» с экспансией на внешние отраслевые рынки и «участию в гонке цифровых промышленных платформ».

Ранее сообщалось, что доля женщин-изобретателей выросла в Европе в семь раз за 49 лет. Чаще всего женщины регистрировали свои изобретения в области химии (22,4%), реже всего — в машиностроении (5,2%). При этом сотрудницы государственных учреждений получали их в два раза чаще, чем работающие в частных компаниях.