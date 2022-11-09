Глава МЭА призвал ОПЕК+ пересмотреть решение о сокращении добычи нефти из-за инфляции

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Hans Punz/AP

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что решение стран-участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти приводит к инфляции, и призвал пересмотреть договоренность. Об этом Бирол сказал в интервью Bloomberg TV.

«Мы знаем, что мир скоро скатится в сторону рецессии. В этом отношении недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки совершенно точно делу не помогло. <...>. Возможно, стоит пересмотреть это решение о сокращении добычи», — сказал он.

По словам главы МЭА, от роста цен на сырье больше всего пострадают развивающиеся страны в Африке, Азии и Латинской Америке.

В первой половине октября агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение вице-премьера России Александра Новака написало, что министры стран – членов ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября и решили продлить действие соглашения до конца 2023 года.

Затем пресс-служба Белого дома опубликовала на своем сайте заявление, согласно которому президент США Джо Байден разочарован решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что решение ОПЕК+ направлено исключительно на балансировку мирового рынка.

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