«Мойка78»: в Петербурге ИП начали обыгрывать крупные торговые сети

«Мойка78»: в Петербурге ИП начали обыгрывать крупные торговые сети, продавая «запрещенку»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Петербурге крупные торговые сети начинают проигрывать по ассортименту маркетплейсам, где можно найти подсанкционные товары, пропавшие из супермаркетов, передает «Мойка78». По мнению авторов публикации, серьезные ритейлеры не спешат искать пути для параллельного импорта, вместо этого приучая потребителя к новым маркам продукции, в том числе российским и турецким.

В качестве примера, авторы статьи приводят бренд Lenor, принадлежащий Procter&Gamble. На официальном сайте одной из крупных торговых сетей журналисты смогли найти только одну позицию этой марки. В то время как на Wildberries выставлены сотни наименований с венгерскими, французскими и английскими надписями.

Ранее журналисты Life выяснили, что несмотря на введенные в начале 2022 года санкции, многие американские бренды не покинули российский рынок. По их данным, производители из Соединенных Штатов воспользовались уходом многих европейских компаний из России и стали негласно наращивать экспорт. Сообщается, что его объем в сентябре заметно увеличился по сравнению с каждым из предыдущих пяти месяцев и составил $90,4 млн. Основными способами обхода рестрикций названы параллельный импорт и смена логотипов продукции.

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