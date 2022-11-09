Украинский депутат Дубинский сообщил о «захвате» сотрудниками СБУ офиса «Укрнафты»

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Украинский журналист и депутат Верховной рады IX созыва Александр Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, что несколько десятков сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), Бюро безопасности Украины (БЭБ) и спецназа захватили офис компании «Укрнафта».

Он отметил, что с вечера 8 ноября работа офиса компании парализована, сотрудников не пускают к своим рабочим местам.

По словам Дубинского, это происходит «в свете обеспечения выполнения решения военного руководства о передаче в управление Министерства обороны» ряда украинских предприятий. При этом, подчеркнул журналист, какого-либо решения суда «о таком вторжении» нет.

«Скорее всего, такие действия призваны обеспечить возможность назначенным руководителям установить контроль над операционной деятельностью ПАО «Укрнафта», — написал Дубинский.

7 ноября 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам Украины опубликовала постановление о принудительном отчуждении в госсобственность акций компаний «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор», их передали в ведение Минобороны Украины.

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. 42% акций принадлежали олигарху Игорю Коломойскому, 50% + 1 акция — государству в лице НАК «Нафтогаз». Источники издания «Страна.ua» подтвердили, что пакеты акций Коломойского в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта» были отчуждены в пользу государства. О причинах такого решения власти не сообщили, отметили в окружении бизнесмена.

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