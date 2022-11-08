Минфин поддержал страховщиков в праве выступать дилерами на рынке ценных бумаг

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Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект о праве страховых компаний получать лицензию и выступать дилерами на рынке ценных бумаг. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с проектом отзыва.

«Предлагаемое законопроектом расширение видов деятельности страховых организаций позволит им осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг без посредников, что будет способствовать оптимизации расходов страховых организаций по осуществлению операций с ценными бумагами», — отметил источник.

Речь идет о законопроекте, который может расширить деятельность страховых и перестраховочных компаний. При этом норма на общества взаимного страхования распространяться не будет.

В пояснительной записке к законопроекту указали, что Банк России наделяется полномочиями, согласно которым регулятор сможет определять особенности осуществления профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе и при совмещении с другими видами деятельности (например, в сфере страхового дела).

7 ноября Центральный банк России порекомендовал участникам рынка отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, которые были мобилизованы, списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии. Отмечается, что рекомендации были направлены профучастникам рынка ценных бумаг.

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