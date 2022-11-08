Кабмин: ликвидация Ростуризма должна завершиться до 15 марта следующего года

Власти России назначили Минэкономразвития (МЭР) ответственным за упразднение Ростуризма, ликвидированного в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Поясняется, что процесс ликвидации ведомства должен быть окончен до 15 марта 2023 года.

Соответствующий документ устанавливает, что персонал Ростуризма продолжит выполнять свои обязанности, включая связанные с ликвидацией агентства и передачей его функций в МЭР, «до высвобождения в соответствии с законодательством РФ».

Также известно, что председателем ликвидационной комиссии был назначен Григорий Прокуронов, занимавший пост заместителя руководителя ликвидированного ведомства. При этом остальной состав комиссии предполагается утвердить в МЭР в течение семи дней.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко объяснял, что упразднение Ростуризма позволит сконцентрироваться на приоритетах. Политик добавил, что за последние годы Ростуризм проделал огромную работу.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму.