Владелец компании-производителя бутилированной воды стал самым богатым человеком в Китае

Чжун Шаньшань, который является владельцем компании-производителя бутилированной воды под названием Nongfu Spring, занял первое место в списке самых богатых жителей Китая. Об этом сообщается в докладе исследовательского центра Hurun Research Institute.

По информации аналитиков, 68-летний Чжун Шаньшань возглавляет список богатейших китайцев второй год подряд. За год состояние предпринимателя стало больше на 17% — до 65 млрд долларов.

На второй позиции расположился основатель организации ByteDance, которой принадлежит популярное приложение TikTok — 39-летний Чжан Имин. За год он стал беднее почти на 28%.

Третье место среди самых богатых людей в Китае у основателя китайского производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL 54-летний Цзэн Юйцюня. Он, как и Имин, также потерял в финансах около 28%.

Основатель Alibaba Group Джек Ма, до этого признанный богатейшим человеком Китая в 2020 году, в текущем году занял лишь девятую строчку.

Ранее стало известно, что предприниматель Илон Маск в четвертый раз стал самым богатым главой компании с доходом в $10 млрд.