В ЛНР назвали «разграблением» изъятие Украиной компаний в пользу государства

Представитель ЛНР Мирошник: изъятие Киевом компаний в пользу государства является разграблением

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник высказался о решении властей Украины изъять пять компаний в пользу государства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, данный шаг является «банальным разграблением под видом национализации». Он полагает, что «во всех этих случаях на предприятиях сменят менеджмент» и приступят к их «активному дележу».

«Склады, архивы, технологии, фиктивные сделки», — продолжил он.

Мирошник отметил, что все будет делаться «ради получения денег здесь и сейчас».

«Военная необходимость — это только предлог», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Украины решили национализировать ряд стратегически важных предприятий, связанных с местными бизнесменами Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым, Константином Жеваго и Константином Григоришиным. Речь идет о ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор».

Отмечается, что процесс национализации стал возможным благодаря закону о принудительном изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения, подписанному в сентябре украинским президентом Владимиром Зеленским.

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