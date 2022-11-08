«Известия»: в Госдуме предложили отменить запрет на выплату субсидий должникам за ЖКУ

В Госдуме разработали поправки в Жилищный кодекс, отменяющие запрет на выплату субсидий должникам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект.

Законопроект направлен на отзыв правительства. В Минстрое сообщили, что рассмотрят его.

Как рассказал депутат Госдумы Станислав Наумов, авторы законопроекта предлагают кардинально новый порядок работы с дебиторской задолженностью населения.

По его словам, ЛДПР поддерживает законопроект и считает, что он соответствует основным направлениям социальной политики РФ.

Чтобы оформить субсидию, как пояснил один из разработчиков законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, льготнику нужно будет заключить соглашение о погашении задолженности с управляющей или ресурсоснабжающей компанией.

Если же гражданин заключил соответствующее соглашение, но нарушает его шесть месяцев подряд, он теряет право на получение льготы, а субсидии уже будут направляться напрямую предприятию ЖКХ, отметил парламентарий.

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, подписывать соглашения о погашении задолженности, в случае принятия поправок, будут в клиентских офисах управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что финансирование программы по модернизации системы ЖКХ в России в период с 2023 по 2025 год составит 280 млрд рублей.