Президент Казахстана Токаев поручил увеличить поставки нефти в обход России

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Kazakh presidential website/Xinhua

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить до 20 млн тонн в год объемы транспортировки нефти в обход России, через порты Актау и Курык в Каспийском море, передает ТАСС.

По его словам, с учетом текущей ситуации в мире развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение.

«Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 млн тонн в год», — сказал казахстанский лидер на встрече с общественностью Мангистауской области.

Токаев отметил, что в силу хорошего географического положения Мангистауская область имеет большой потенциал, а город-порт Актау по праву можно назвать «морскими воротами Казахстана». Президент призвал рационально использовать сильные стороны и превратить регион в транспортно-транзитный узел мирового значения.

Глава государства добавил, что планируется реализовать несколько мероприятий, направленных на привлечение денег для развития портовой инфраструктуры, создания контейнерного и транспортно-логистического хабов.

В середине сентября председатель правления госфонда «Самрук-Казына», акционер нефтегазовой нацкомпании «КазМунайГаз», Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан не видит рисков существенного ограничения транспортировки нефти на мировые рынки по трубопроводу КТК.

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