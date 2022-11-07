Вице-премьер Чернышенко рассказал об утверждении 216 проектов в импортозамещении ПО

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным об утверждении 216 проектов по импортозамещению программного обеспечения в разных отраслях промышленности и сельского хозяйства, передает пресс-служба правительства.

«На сегодняшний момент отобраны и утверждены 216 проектов во всех отраслях: в металлургии, машиностроении, электроэнергетике, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ и во многих других. Они покрывают все типы программного обеспечения, которые необходимы для работы наших современных предприятий», — рассказал вице-премьер.

По его словам, из этих 216 проектов 44 являются результатом укрупненных и межотраслевых решений, их будут применять группы компаний. Так, Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная двигателестроительная корпорация создали комплексный проект по управлению производственными процессами, отметил Чернышенко.

Он подчеркнул, что у бизнеса есть заинтересованность в отечественных IT-решениях. По его информации, только по итогам прошлого года общие затраты российских организаций на лицензии на зарубежное ПО составили около 200 млрд рублей. Работа в рамках импортозамещения позволит направить высвободившиеся ресурсы на создание собственных IT-решений для обеспечения технологической независимости РФ, указал Чернышенко.

Он также сообщил, что бизнес взял на себя обязательство инвестировать в импортозамещение свыше 155 млрд рублей. Из федерального бюджета на импортозамещение будет выделено 28 млрд рублей.

30 марта президент России Владимир Путин подписал закон о технологической независимости России. Он подразумевает запрет на приобретение иностранного ПО для объектов критической информационной структуры.