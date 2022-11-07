Товарооборот России и Китая в январе — октябре вырос на 33%

Товарооборот между Россией и Китаем вырос до $153,938 млрд за 10 месяцев 2022 года

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Petar Kujundzic/Reuters

Товарооборот России и Китая с января по октябрь увеличился в годовом исчислении на 33%, достигнув $153,938 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

По его данным, экспорт из Китая в Россию за десять месяцев увеличился на 12,8% и составил около $59,596 млрд, а импорт российских товаров и услуг вырос на 49,9%, до $94,342 млрд.

Ранее генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина заявила, что российские товары стали более востребованными на рынке Китая в 2022 году. По итогам первых 11 месяцев поставки в азиатскую страну охватили почти 1,5 тыс. категорий несырьевого неэнергетического экспорта.

В августе Главное таможенное управление КНР сообщало, что объем торговли России и Китая за первые семь месяцев 2022 года вырос на 29% до $97,71 млрд.

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