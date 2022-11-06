«Ъ»: в России зафиксировали нехватку покупателей новостроек на фоне частичной мобилизации

Аналитики зафиксировали падение спроса на новостройки в РФ, связав снижение потребительской активности с проведением в стране частичной мобилизации, передает «Коммерсантъ».

По данным руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, в октябре активность покупателей на первичном рынке недвижимости снизилась на 10–15% относительно сентябрьских значений. Эксперт связал динамику спроса с общим снижением уверенности потребителей. В свою очередь директор департамента продаж «Этажей» Сергей Зайцев указал, что к реализации отложенного спроса приведет завершение частичной мобилизации в РФ.

Между тем застройщики, считают эксперты, придерживаются сдержанной политики по выводу новых объектов на рынок, реагируя на настроения покупателей. Согласно расчетам руководителя первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, объем предложения новостроек в стране сейчас на 50% ниже аналогичных показателей прошлого года.

Как полагают аналитики, в ближайшее время цена на новостройки будет колебаться, адаптируясь под активность покупателей. Риелторы же не спешат прогнозировать рост цен на жилье, так как во многих городах стоимость новостроек уже достигла предела покупательской способности.

Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что к ноябрю цены на готовое жилье и новостройки упадут на 20-25% по сравнению с показателями января.