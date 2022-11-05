Объем сделок российских компаний на выставке CIIE в Шанхае превысил 150 млрд рублей

Суммарный потенциал сделок по итогам организованных Российским экспортным центром (РЭЦ) переговоров за четыре года проведения Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) составил более 150 млрд рублей. Об этом заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, написал ТАСС.

«За предыдущие четыре года проведения CIIE мы организовали около 1,5 тыс. целевых встреч, а суммарный потенциал сделок по итогам переговоров превысил 150 млрд рублей», — сказала Никишина добавив, что за пять лет выставки в экспозиции поучаствовала 141 компания из России.

Также глава РЭЦ назвала CIIE важной площадкой для глобального экономического развития, а Китай — главным внешнеторговым партнером России. По ее словам, за 2021 год товарооборот России и этой азиатской страны увеличился на 35%, превысив $140 млрд, и за январь — август 2022 года объем обоюдной торговли между странами вырос еще на 31%.

В конце октября Главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот России и Китая в январе — сентябре 2022 года вырос в годовом исчислении на 32,5%, достигнув $136,08 млрд.

В середине октября президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что товарооборот России и Китая по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели, а в перспективе превысит $200 млрд.

Во второй половине сентября китаевед Николай Вавилов выразил мнение, согласно которому поворот на Восток — это не причуда российского руководства, которое «поссорилось» с Западом, а исторический процесс, потому что на Восток перемещается центр всего.