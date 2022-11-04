Власти Греции обложили энергокомпании налогом в 90% на сверхдоходы

Власти Греции задним числом ввели налог в 90% на сверхдоходы энергетических компаний в период с октября 2021 года по июнь 2022 года. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетики страны Костас Скрекас, передает издание Cretalive News.

«Недавно я получил заключение Управления по регулированию энергетики относительно временной суммы чрезвычайного сбора с компаний, производящих электроэнергию, на период с октября 2021 года по июнь 2022 года», — отметил Скрекас.

По его словам, сумма должна составить €373,55 млн. Поэтому в ближайшее время правительство страны приступит к взысканию данной суммы. Кроме того, основная задача правительства – это поддержание доступных цен для потребителей до тех пор, пока энергокризис не закончится.

Он добавил, что Греция стала первой страной, где был введен налог на сверхприбыль компаний задним числом по ставке 90%. При этом полученные средства будут направлены в Фонд энергетического перехода и добавлены к тем средствам, которые уже были взысканы с июля этого года.

В конце октября издание EA Daily со ссылкой на статистические данные платформы операторов газотранспортной системы Евросоюза ENTSOG сообщило, что в октябре Греция приостановила импорт российского природного газа, а Болгария прекратила перекупать его у других трейдеров. Вместо этого эти страны перешли к закупкам сжиженного топлива (СПГ) от «Газпрома».