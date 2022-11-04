Посольство России в Пхеньяне сообщило об интересе в закупках одежды и обуви в КНДР, сообщает РИА Новости.

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров», — указано в сообщении.

В российском дипломатическом представительстве уточнили, что речь идет не о начале сотрудничества с КНДР, а о его полноценном восстановлении — так как в 80–90-е годы предприятия Северной Кореи уже работали на российском сырье, производя предметы одежды и другие товары народного потребления.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о «поставках» России оружия из КНДР.