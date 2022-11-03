Власти Эстонии решили закупить газ на €30 млн вместо доли в финском СПГ-терминале

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Sergei Grits/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония не будет приобретать долю в компании, управляющей финским терминалом сжиженного природного газа, а закупит вместо этого газ на €30 млн для собственных нужд, передает «Интерфакс».

По словам Каллас, мера была принята в соответствии со статьей 36 Газовой директивы ЕС «Предоставление преимущественного права при совместных покупках не связано с приобретением доли». Эстонские власти также работают над получением упрощенного доступа к терминалу для эстонских и финских продавцов.

Ранее Каллас заявляла, что Таллин поддержит потолок цен на газ, если это не помешает его поставкам.

По данным Eurostat, в первом полугодии стоимость газа в Эстонии взлетела на рекордные 154%. Страна обогнала по показателю все страны ЕС.

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