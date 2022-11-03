МИД Украины ожидает, что в стране повысится рождаемость на фоне перебоев c электричеством

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Emilio Morenatti/AP

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве ожидают, что в стране на фоне перебоев электроснабжения повысится рождаемость. Об этом он рассказал испанской радиостанции Cadena SER.

«Возможно, на Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, так как люди должны оставаться дома. без света. Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью», — отметил глава украинского МИД, комментируя ситуацию с перебоями электроснабжения в стране.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что на Украине повреждено 35-45% энергетической инфраструктуры страны. Харченко отметил, что повреждения устраняют быстро, но затем происходит новая серия ударов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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