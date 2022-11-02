Песков: участники встреч с Путиным высказывают «разные точки зрения» по спецоперации

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РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что участники встреч с главой государства Владимиром Путиным высказывают разные точки зрения на спецоперацию на Украине, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал публикацию CNN о том, что предприниматель Евгений Пригожин якобы напрямую заявил Путину о ненадлежащем управлении спецоперацией ответственными генералами.

Песков подчеркнул, что эта информация «в корне неверна».

«Президент Путин регулярно проводит встречи по специальной военной операции, и все участники высказывают разные точки зрения в рабочем режиме», — рассказал Песков.

24 февраля президент Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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