«Известия»: Минпромторг рекомендовал усилить безопасность в ТЦ и общепитах

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Министерство промышленности и торговли РФ разослало региональным властям письмо с рекомендаций усилить меры безопасности на объектах торговли и общепита. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Рекомендации были направлены властям еще 24 октября.

Как пояснили в Минпромторге, они рекомендовали проверить соблюдение требований безопасности, в том числе функционирование действующих систем.

Такие меры позволят создать необходимые условия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, актов терроризма, а также других противоправных действий, заявили в министерстве.

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, бизнес уже начал работать над вопросом усиления безопасности. Владельцы торговых центров ожидают, что в регионах продолжат повышать уровень реагирования, отметил он.

Владельцы моллов уже проверили работу систем пожаротушения и оповещения, сделали аудит и обновили инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях, в ТЦ также усилили посты охраны, наняв новых сотрудников, подчеркнул Люлин и добавил, что работа над этим происходит и в Москве.

19 октября президент России Владимир Путин подписал несколько указов. Согласно документам в четырех регионах страны вводится военное положение, в части областей ЮФО — «средний уровень реагирования». В остальных регионах ЮФО и в субъектах ЦФО — уровень повышенной готовности.

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