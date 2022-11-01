Казахстан приблизился к завершению восстановления поврежденного оборудования на КТК

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) постепенно приближается к завершению ремонта оборудования, которое было повреждено в конце августа. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

КТК раскрыл данные о ходе ремонта танков плавучести на двух выносных причальных устройствах, повреждения которых компания обнаружила в конце августа. В компании заявили, что фактически ремонт начался в конце октября. При этом источники издания указали, что причальное устройство будет запущено в работу если не в ближайшие дни, то точно в первой половине ноября.

По словам одного из собеседников газеты, ремонт мог бы ускориться при условии помощи зарубежных акционеров. Однако сейчас Россия самостоятельно ищет необходимые для ремонта запчасти через третьи страны, либо заказывает их производство у своих предприятий. При этом другой источник добавил, что нормальная работа КТК не может быть продолжена до тех пор, пока среди акционеров есть иностранные компании. Если бы их не было, то работа по ремонту могла бы идти куда быстрее.

Аналитики посчитали, что Казахстан болезненно воспринимает все ограничения, которые касаются поставок через КТК. Поэтому страна будет искать другие варианты поставок нефти. Например, может быть расширен нефтепровод Атасу—Алашанькоу или рассмотрена возможность экспорта через Азербайджан и Грузию. Но все эти варианты существенно меньше, чем поставки через КТК.

В середине сентября председатель правления госфонда «Самрук-Казына», акционер нефтегазовой нацкомпании «КазМунайГаз», Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан не видит рисков существенного ограничения транспортировки нефти на мировые рынки по трубопроводу КТК.