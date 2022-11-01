«Газпром» возглавил список самых прибыльных российских компаний по версии Forbes

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Anton Vaganov/Reuters

Журнал Forbes составил рейтинг самых прибыльных компаний России в 2021 году, основываясь на оценке чистой прибыли, которая была получена за 2020 и 2021 годах. Первое место занял «Газпром». Компания заработала 2,2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года.

Сбербанк занял второе место с чистой прибылью 1 245,9 млрд рублей, «Роснефть» — третье, прибыль которой составила 1 012 млрд рублей.

Пятерку лидеров замкнули «Лукойл» (775,5 млрд рублей) и «Сургутнефтегаз» (513,2 млрд рублей).

В десятку вошли: «Норильский никель» (512,9 млрд рублей), Новатэк (451,6 млрд рублей), НЛМК (371,7 млрд рублей), «Ямал СПГ» (354,7 млрд рублей) и ВТБ (327,4 млрд рублей).

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