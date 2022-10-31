Casebook: в России за три недели октября обанкротились 930 компаний

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Российские арбитражные суды зарегистрировали 930 дел о банкротстве юрлиц за три недели октября — с 1 октября по 19 октября. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков юридического сервиса Casebook от «Право.ру».

Как отметил партнер юридической компании Nikolskaya Consulting Иван Теселкин, обычно кредиторы пытаются урегулировать ситуацию с долгами мирным путем, подача заявления на банкротство — это крайняя мера. Так можно вернуть хотя бы какую-то часть долга.

«Поэтому с 1 октября, скорее всего, начали поступать заявления на банкротство компаний, у которых финансовое положение давно было плохим», — сказал Теселкин.

При этом с 1 октября по 19 октября 2021 года в России зарегистрировали 1362 дела, как следует из информации Casebook. В связи с этим директор Российского союза СРО Кирилл Ноготков выразил мнение, согласно которому мораторий на банкротство отсрочил многим компаниям момент наступления банкротства.

В середине сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) премьер-министру Михаилу Мишустину написала, что ритейлеры за две недели до окончания действия моратория на банкротство (действовал до 1 октября) попросили продлить его срок до 1 марта 2023 года.

1 октября правительство продлило до начала января мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

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