Первое судно смогло возобновить движение в рамках «зерновой сделки»

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Yoruk Isik/Reuters

Первому судну разрешили продолжить движение после возобновления инспекций в рамках «зерновой сделки». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ООН.

Представитель международной организации заявил, что первая из 40 запланированных на понедельник инспекций судов была завершена в водах Стамбула. По его словам, проверку проводила группа представителей ООН и Турции.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выполнять условия по «зерновой сделке», несмотря на колебания со стороны России.

Ранее агентство сообщало, что Турция и ООН возобновили осмотр судов в рамках «зерновой сделки» после выхода из нее России. Делегации ООН, Анкары и Киева утвердили на 31 октября график движения 16, а не 14 судов по морскому гуманитарному коридору. 12 судов отправятся из украинских портов, а четыре — в украинские порты.

29 октября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ совершили атаку беспилотниками на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. При этом повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. Эти корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины. В результате произошедшего Россия приостановила участие в зерновой сделке.

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