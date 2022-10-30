Маркетолог порекомендовала не записывать близких в телефоне как «папа» и «мама»

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Маркетолог, директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская предупредила, что мошенники могут воспользоваться номерами близких, чтобы попытаться похитить деньги со счета, и не следует записывать членов семьи в качестве «папы», «мамы» и других. Об этом сообщает «Прайм».

По словам эксперта, контакты чаще всего используются в методах социальной инженерии.

Так, Боброва подчеркнула, что злоумышленники, заполучив номера, в первую очередь звонят родителям или родным абонента и убеждают, что с их родственником произошел несчастный случай. После этого начинаются попытки выманить деньги под различными предлогами у потенциальной жертвы.

При этом директор по маркетингу посоветовала в случае настоящего происшествия донести информацию до ближайшего окружения.

Ранее аналитик Евгений Егоров утверждал, что нельзя по телефону раскрывать данные с обратной стороны банковской карты.

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