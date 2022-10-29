Bloomberg: экспортная нефтегазовая прибыль России помогла сохранить ее экономику в условиях санкций

Высокая прибыль России от продаж ключевых экспортных товаров, включая нефть и газ, позволила сохранить экономику страны в условиях действия масштабных международных санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

«В этом году Национальный клиринговый центр (НКЦ) продемонстрировал рост своих валютных резервов. Являясь ключевым звеном в торговле газом, он до сих пор избегал санкций США и Европы, которые ударили по центральному банку и основным кредиторам России. Малоизвестное подразделение стало жизненно важным звеном мировой финансовой системы, поскольку туда хлынули потоком десятки миллиардов долларов и евро от продажи нефти и других сырьевых товаров», — говорится в материале.

Большая часть экспортных денег в НКЦ находится в юанях, переведенных из долларов, евро и других «недружественных» валют. Конвертация в китайскую валюта произошла после появления первых сообщений о возможном вводе санкций против клирингового центра, заявил бывший председатель правления НКЦ Московской биржи Олег Вьюгин.

«У НКК нет собственных денег. Это все деньги банков, точнее деньги их клиентов, которые они переводят в НКЦ, потому что он может проводить платежи в долларах», поскольку у него есть корреспондентские счета в банках США. Многие российские кредиторы лишились собственных таких счетов в результате санкций. Но после того, как появились слухи о том, что НКЦ будет подвергнут санкциям, основная часть долларов была конвертирована в юани», — заключил Вьюгин.

В настоящее время объем денежных средств НКЦ остается неопределенным. После блокировки около $300 млрд валютных резервов Центробанка России (ЦБ) местные власти перестали раскрывать всю информацию о российских активах, кроме самой общей, сообщается в статье.

27 октября агентство Reuters узнало о планах западных стран ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $63-64 за баррель. Данная планка может стать «естественным верхним лимитом». В то же время работа над планами по введению ограничения цен уже подходит к концу.